- Echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului au primit o veste neașteptata de la Irina Fodor in semifinala America Express, de pe 12 martie 2023. Iata ce se intampla cu perechea de vedete care aduna cel mai mult aur in cursa.

- Au mai ramas doar 4 echipe in cursa de pe Drumul aurului, iar competiția este tot mai apriga, cu atat mai mult cu cat Irina Fodor adauga o miza cu mare greutate in joc. In seara aceasta, la Antena 1, de ora 20:00, incepe etapa semifinala la America Express, care vine cu noi misiuni solicitante, dublate…

- Irina Fodor a venit cu o veste neașteptata pentru doua echipe in ediția 20 din America Express, de pe 15 februarie 2023. Prezentatoarea TV a penalizat patru concurenți pentru faptelor lor din cursa. Iata despre cine este vorba.

- Irina Fodor a venit cu vești neașteptate in prima zi din Guatemala. Echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului au avut parte de noi provocari in ediția din aceasta seara. Concurenții au fost nevoiți sa treaca prin obstacole nebanuite, care le-au dat de furca.

- Prima zi in Guatemala a venit cu o veste neașteptata pentru echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului. Irina Fodor a facut un anunț important in ceea ce privește țara in care se afla concurenții. De asemenea, Catalin Scarlatescu a avut parte de o intamplare complet uluitoare.

- In prima zi din etapa a treia a emisiunii America Express, Irina Fodor a adus o veste neașteptata pentru concurenți. Toți au observat ca Andreea Antonescu a lipsit și ca Andreea Balan a fost nevoita sa plece singura in cursa.

- America Express – Drumul Aurului a avut premiera duminica, pe 15 ianuarie. Tot ca-n sezoanele trecute, noua echipe se intrec sa caștige marele premiu pus la bataie: 30.000 de euro. Nici bine nu a inceput competiția filmata in America Latina, ca deja au fost anunțate echipele care ar fi ajuns in semifinala.…

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.