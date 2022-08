Stiri pe aceeasi tema

- Irina și Razvan Fodor formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi au o chimie care se vede de fiecare data cand iși fac apariția impreuna. Totuși, prima zi de calatorie i-a adus o mica nemulțumire lui Razvan. In stilul sau caracteristic, plin de șarm, Razvan Fodor…

- Laura Cosoi le-a explicat fanelor sale de pe Instagram de ce prefera sa plece cu toți cei trei copii in vacanța, desi mulți i-au sugerat ca ar fi mai relaxant intr-o formula mai hellip; restransa.

- Modelul Chrissy Teigen si cantaretul John Legend au anuntat miercuri ca asteapta un copil, la aproape doi ani dupa ce au pierdut un bebelus in urma unui avort spontan, relateaza AFP. „Acesti ultimi ani au fost un vartej de emotii, nu e nimic de spus, dar bucuria ne-a umplut inca o data casa si inimile”,…

- Puțini știu ca Dana Rogoz are un fiu vitreg, soțul ei avand un copil dintr-o casnicie anterioara. Actrița a plecat in vacanța, in Bali, alaturi de cei doi copii ai sai, dar și de fiul lui Radu Dragomir, Barbu. Dana Rogoz avea doar 18 ani cand a format un cuplu cu Radu Dragomir, iar el avea 37 de ani.…

- Mirela Vaida și soțul ei au luat o decizie importanta, inainte de a pleca in vacanța. Cei doi sunt casatoriți de 13 ani și au impreuna trei copii. Dupa cea de-a treia nasștere, prezentatoarea TV nu a mai reușit sa scape de kilogramele in plus, așa ca a luat masuri. Mirela Vaida a facut marele anunț,…

- Irina Fodor a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca Diana, fata ei și a lui Razvan, a terminat clasa a patra. Trece de la invațamantul primar la cel gimnazial. La acest moment important Irina Fodor lipsește. Nu a fost alaturi de copilul ei pentru ca prezentatoarea e la mii de kilometri…

- Aventura a inceput pentru noii concurenți de la America Express. Se pare ca și Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii TV, a trecut prin momente destul de tensionate pe Drumul Aurului. Bineințeles, soția lui Razvan Fodor i-a ținut la curent pe fani cu tot ce i se intampla. Internauții nu au motiv de ingrijorare.