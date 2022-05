Stiri pe aceeasi tema

- Se știe ca de ani de zile Razvan Fodor sufera de astm. Boala nu are leac, insa poate fi ținuta sub control cu ajutorul unui tratament, a unui inhalator. Intr-o postare pe blogul ei, soția Irina a povestit despre momentele mai puțin placute prin care a trecut prezentatorul din cauza bolii. In urma cu…

- Irina Fodor a povestit ca a trecut prin momente de panica in urma cu ceva timp, atunci cand se afla alaturi de soțul ei, Razvan, in vacanța. Actorul a facut o criza de astm, confruntandu-se cu aceasta boala, iar ea a fost nevoita sa acționeze imediat.

- Prima zi din Creta, in cel de-al optulea stage din emisiunea Chefi fara limite, a adus momente speciale atat echipelor, chefilor, cat și prezentatoarei TV, Irina Fodor. In ediția 22 a show-ului de la Antena 1, difuzata pe 11 aprilie 2022, Razvan Fodor i-a facut o surpriza soției sale și a venit in Creta.

- Irina Fodor nu s-a mai putut abține și a explodat in lacrimi din cauza unui gest facut de Razvan Fodor. Deși prezentatoarea de la Chefi fara limite se gandea ca soțul ei ii face o surpriza, fostul concurent de la Asia Express a facut ceva ce a deranjat-o destul de mult pe partenera lui de viața.

- Vestea ca Bruce Willis sufera de afazie, o boala care afecteaza grav vorbirea, a venit ca un adevarat șoc pentru fanii actorului. Insa dublura lui, Stuart F. Wilson, este afectat in mod direct: ramane fara jobul pe care l-a facut timp de 17 ani.

- Vladuța Lupau traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei de cand a aflat ca este gravida și ca va avea un baiețel. Vedeta, insa, a avut parte de o perioad[ mai grea dupa ce a aflat ca sufera de o boala.

- Frații Klitschko, Vitali (50 de ani) și Vladimir (45 de ani), sunt dispuși sa se sacrifice pentru țara lor in razboiul cu Rusia. Cei doi mari boxeri lupta pe strazile din Kiev alaturi de armata și recunosc ca au omorat deja 6 militari ruși. Frații Klitschko au ales sa ramana in Kiev și sa apere capitala…

- Theo Rose și-a luat recent mare comunitate prin surprindere, asta imediat dupa ce și-a inceput ziua cu numeroase dezvaluiri tulburatoare! Ba ami mult decat atat, indragita artista a ajuns sa ia o decizie de ultim moment, fara a cere saftul cuiva. Iata ce se intampla cu ea, dar și despre ce este vorba,…