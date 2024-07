Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape un an de zile, Asia Express, cel mai dur reality-show al momentului, revine la Antena 1. Marea premiera va avea loc duminica, 1 septembrie, de la ora 20.00. Programul de difuzare ramane cel bine cunoscut de telespectatori, duminica de la ora 20.00 și de luni pana miercuri de la 20.30. Spre…

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat aseara, de la 20.30, la Antena 1, a adus din nou participantii la cel mai dur test de fidelitate in fata unei situatii nemaiintalnite pana acum, de-a lungul celor opt sezoane.

- Splash! Vedete la apa va incepe in curand, la Antena 1, iar filmarile sunt in toi. Anamaria Ionescu, una dintre gazdele emisiunii, spune ca a acceptat cu bucurie atunci cand i s-a propus sa prezinte acest sezon. Mai in gluma, mai in serios, crede ca și-a invins orice frica legata de apa in cadrul emisiunii…

- Carmen Negoița a facut echipa cu sora ei, Andreea, la Asia Express, show-ul care va incepe in aceasta toamna la Antena 1. Cele doua surori au avut parte de multe momente tensionate.Cel mai dur reality-show al momentului schimba din nou continentul. Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul…

- Marina și Teodor Carnaț, dezvaluiri șocante despre discuțiile pe care le-au purtat oaspeții acestora la nunta lor in cadrul podcastu-lui „Acasa la Maruța” . „La nunta noastra nu era om sa creada ca noi vom avea o familie mare”, scrie SHOK.md .

- Panica in battle-ul de diseara „Chefi la cuțite”. Concurenții gatesc legați de maini, in perechi, iar competiția culinara de la Antena 1 devine tot mai dificila.Cel de-al șaptelea battle al sezonului 13 „Chefi la cuțite” aduce in aceasta seara multa agitație la bancurile de lucru. Incepand cu regula…

- Dupa aproape doua luni petrecute pe Drumul Zeilor, concurenții de la Asia Express au revenit in Romania. Filmarile pentru Asia Express 2024 s-au terminat, iar toți participanții s-au intors acasa cu tolba plina de amintiri din ceea au numit experiența vieții lor, noteaza click.ro. Aceștia au dezvaluit…

- Episodul 20 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din data de 1 mai 2024, a adus noi emoții in bucatarie! Irina Fodor a anunțat proba de la battle-ul șase! Iata ce au fost nevoiți concurenții sa faca in ediția din aceasta seara a emisiunii de la Antena 1!