Stiri pe aceeasi tema

- Irina și Razvan Fodor sunt casatoriți din 2010 și au impreuna o fetița. Cei doi formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz, iar de-alugul timpului au avut numai cuvinte de lauda unul la adresa celuilalt. Acum, prezentatoarea de la „America Express” a dezvaluit de la ce pornesc certurile…

- Irina Fodor, prezentatoarea „America Express”, show ce se va difuza in curand la Antena 1, a scos la iveala amanunte mai puțin știute din culisele emisiunii. Atat vedeta cat și colegii din echipa au avut probleme de sanatate, iar traseele au fost extrem de grele. „A fost un sezon… Știam clar ca se anunța…

- Irina Fodor a povestit intr-un interviu pentru ego.ro prin ce a trecut la fillmarile pentru „America Express”, show-ul care va fi difuzat in curand la Antena 1. Prezentatoarea a fost in locuri extrem de periculoase. Timp de doua luni, Irina Fodor a fost plecata din Romania pentru a filma pentru „America…

- Irina și Razvan Fodor sunt casatoriți din 2010 și au impreuna o fata. Cei doi au o casnicie admirata de mulți, se ințeleg foarte bine și nu vad viața unul fara altul. Prezentatoarea de la Antena 1 a postat pe Facebook, un mesaj despre relația ei cu Razvan.Irina Fodor și soțul sau sunt discreți și prefera…

- Cine e șeful in familia Giuliei Anghelescu. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit și despre pasiunea pe care o are și pe ce da banii in mod obsesiv. De asemenea, intrebata despre casatorie, vedeta spune ca nu este deloc important actul intr-o relație.

- Zi de sabatoare in familia Irinei și a lui Razvan Fodor. Cei doi soți au devenit nași de botez pentru o fetița. Ce nume special poarta micuța pentru care au devenit parinți spirituali. Prezentatoarea de la America Express a postat mai multe imagini de la eveniment pe rețelele de socializare.

- Oana Lis a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce Viorel s-a imbolnavit. A ajuns sa apeleze la terapie și la credința pentru a face fața problemelor. Ce spune despre adevarata sa misiune, dar și despre cei care au jignit-o punand-o la zid. Vedeta a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars.