- Cristina Cioran radiaza de fericire, mai ales acum, de cand a devenit mama de fata. Și cum bucuria nu putea fi mai mare, ei bine a sosit momentul ca micuța Ema sa fie externata și adusa acasa, alaturi de mama și tatal sau. Vedeta a postat și primele imagini cu bebelușul ei.

- Laura Cosoi traiește de aproximativ noua ani de zile o poveste de iubire cu Cosmin Curticapean. Vedeta a anunțat ca ea și soțul au implinit acum șase ani de la casatorie. Sunt in vacanța, traiesc cele mai frumoase momente in familie. Vedeta in varsta de 39 de ani și-a declarat inca o data dragostea…

- Gina Pistol, in varsta de 40 de ani a devenit pentru prima oara mam[, in primavara acestui an, c

d a venit pe lume micu’a Josephine. De atunci, viața ei și a lui Smiley s-a schimbat total. Vedeta a fost nevoieta sa se retraga de la cele doua emisiuni pe care le prezenta la Antena 1, „Asia Express”…

- Lidia Buble s-a intors recent din aventura petrecuta in Georgia, Turcia și Azerbaidjan. Vedeta a participat la Asia Express alaturi de sora ei, Estera Buble. Lidia Buble, schimbare radicala dupa Asia Express. Cum arata acum Imediat cum s-a intors in țara, Lidia Buble le-a spus fanilor de pe Instagram…

- Doua luni nu și-a vazut fiica, nici soțul, dar acum s-a intors in brațele lor. Irina Fodor a revenit in Romania de la aventura „Asia Express”, sezonul 4. Prezentatoarea a incheiat filmarile alaturi de echipa, de concurenți și abia așteapta difuzarea pe post a acestui sezon. Razvan Fodor este cel care…

- Florinel Coman va juca la inceputul sezonului, deși e posibil sa mai aiba nevoie de o intervenție chirurgicala. El a stat din martie, de cand s-a accidentat in partida naționalei cu Macedonia de Nord, caștigata cu 3-2. Vedeta absenta a FCSB-ului inca mai are probleme. Florinel Coman vine dupa un sezon…

- Anamaria Prodan a atras atenția cu o noua postare de pe rețelele de socializare. Vedeta a aratat tuturor un tablou de familie cu ea, Laurențiu Reghecampf și copiii. O persoana importanta lipsește din imagine. Cea care nu e prezenta in tabloul de familie este chiar Rebecca Dumitrescu Prodan, fata cea…

- La Munchen se anunța o rafuiala in familia Bayern. Nemții au 8 jucatori de la campioana Bundesligii, francezii, 4. „Șocul” Franța - Germania e condimentat de conflictul financiar Kinglsley Coman - Leroy Sane. In Bavaria se aude zanganitul zalelor. Se apropie ora unuia dintre cele mai așteptate turniruri…