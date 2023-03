Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 41 din America Express - Drumul Aurului, din data de 26 martie 2023. In timp ce trupa Andre citea indiciul de pe geamandura, Nelu Cortea și Catalin Bordea s-au apropiat destul de mult de barca rivalelor. Acesta a fost momentul in care Andreea Balan a avut parte de o accidentare. In goana lor…

- In finala America Express au ramas Catalin Bordea și Nelu Cortea impreuna cu Andreea Antonescu și Andreea Balan, iar duminica vom afla cine a plecat acasa cu premiul de 30.000 de euro. Experiența i-a traumatizat pe toți, iar Andreea Balan a povestit in detaliu ce greu s-a readaptat la viața normala,…

- America Express se apropie de final, iar doua echipe s-au calificat pentru a juca ultimul „meci” din competiție. Andreea Balan și Andreea Antonescu și Catalin Bordea și Nelu Cortea sunt concurenții care se vor duela pentru marele premiu.

- Nelu Cortea se numara printre cei mai apreciați și indragiți concurenți de la America Express, insa puțini sunt cei care știu ce mașina conduce colegul lui Catalin Bordea. Iata cum arata automobilul actorului.

- Concurenții de la America Express – Drumul Aurului au trait momente de groaza și au auzit impușcaturi. Din fericire, ei au fost in siguranța și nimeni din echipa de la Antena 1 nu a pațit nimic. Provocare noua pentru cele 4 echipe ramase in competiția de pe Drumul aurului, lansata de Irina Fodor in…

- In ediția 22 din America Express, de pe 20 februarie 2023, echipele s-au „luptat” cu toate armele pentru caștiga prima imunitate din ultima etapa din Guatemala și, in plus, sa iși asigure biletul spre urmatoarea destinație. Prima imunitate din ultima etapa din Guatemala i-a facut din nou pe concurenți…

- Trei echipe vor intra in aceasta seara in cursa pentru ultima șansa la America Express – Drumul Aurului. O echipa risca sa fie eliminata, daca vulturul din cufar va fi roșu. Aseara, la America Express, echipa formata din Bie Adam și mama ei, Mikey, a triumfat atat la lupta pentru amuleta, cat și la…

- Andreea Balan a fost prezenta in primul episod al emisiunii de pe AntenaPlay Podcastito Express, moderata de Catalin Bordea și Nelu Cortea. Artista a povestit cum s-a pregatit pentru competiție, dar și ce alianțe și-au facut ea și Andreea Antonescu.