- Nicoleta Ana Matea a venit la Chefi la cuțite, in speranța ca va obține trei cuțite din partea juraților. Cu toate ca a incercat sa vina cu o varianta originala a pastelor cu chifteluțe, rezultatul nu a fost pe masura așteptarilor.

- In aceasta seara, Ioan Strugari a decis sa lase primaria din comuna Parva și a venit la Chefi la cuțite, unde a gatit un preaprat cu aer ardelenesc, tradițional și autentic zonei din care provine. Concurentul nu a venit singur, ci insoțit de fiica lui, care s-a susținut necondiționat.

- Jurații s-au luptat, in aceasta seara, pentru o noua amuleta la Chefi la cuțite. Chiar daca și-au pus la bataue abilitațile de bucatari și au gatit cum au știut cel mai bine, Alina Ceușan a fost nevoita sa aleaga un singur preparat. Ca de obicei, decizia i-a suparat pe cei care au pierdut.

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar Chefi la cuțite a inceput cu o concurenta cu totul speciala, care le-a adus aminte de copilarie. Tanti Gherghina este o bunicuța care a devenit virala pe TikTok, urmarita de peste 500.000 de persoane. Concurenta le-a gatit un preparat desprins din copilarie,…

- Zhou Yan Yan nu a fost lasata de parinți sa se casatoreasca cu un barbat din Romania. Concurenta de la Chefi la cuțite și-a deschis cinci restaurante pana acum și s-a mutat la noi in țara inca de pe vremea cand avea varsta de 11 ani.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au veni Jean Gavril și fratele sau, Dinu. Cei doi au gatit un preparat pe care l-au gustat in aventura lor pe Drumul Aurului, gandindu-se ca poate Catalin Scarlatescu iși va da seama cine este in spate.

- Daca ai cont pe TikTok, este imposibil sa nu iți sune cunoscut numele Biancai Sasu, caci și-a facut „cunoscute” gainile, dar și alte animale din curte. Tanara a decis ca este momentul sa iși incerce norocul la Chefi la cuțite, așa ca a venit cu un preparat tradițional.

- Prima ediție din noul sezon de la Chefi la cuțite se anunța pline de surprize pentru cei trei jurați. Un bucatar din Iran a decis sa iși incerce norocul și s-a inscris la emisiune. Imediat dupa ce au gustat, cei trei chefi au facut un pariu.