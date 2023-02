Fosta campioana a fost realeasa pentru a șasea oara in fruntea forului, fiind unul dintre cei mai vechi șefi de federație in funcție A scris istorie pe covorul de concurs, iar acum o face din postura de președinte. Irina Deleanu a fost realeasa pentru a șasea oara in funcția de președinte al Federației Romane de Gimnastica Ritmica, stabilind un nou record de longevitate. In funcție din 2002, fosta campioana a acestui sport a intrat in cel de-al 21-lea an la carma gimnasticii ritmice, fiind unul dintre cei mai vechi președinți de federații sportive din Romania, deși nu are decat 48 de ani! ”Am…