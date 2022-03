Stiri pe aceeasi tema

- Irina Deaconescu a nascut! Iubita lui Cristi Manea a ieșit din operație și a ținut sa-și anunțe fanii ca micuța ei este bine, chiar de pe patul de spital. Ce mesaj a transmis celebra vloggerița, mai ales pentru ca acum a adus-o pe lume pe cea de a doua fetița.

- Nunta mare astazi in showbiz. Mihai Onila, fostul membru AXXA, se casatorește. Chiar in aceste momente are loc frumosul eveniment din viața artistului. El și Laura sunt foarte fericiți impreuna și se bucura din plin de aceste clipe importante. Primele imagini de la nunta!

- Vești bune pentru fanii Ginei Pistol. Iubita lui Smiley revine la Antena 1, in curand. Frumoasa vedeta a publicat pe rețelele sociale cateva imagini de pe platourile de filmare, iar susținatorii sai sunt extrem de entuziasmați. Cum s-a filmat Gina Pistol alaturi de chef Florin Dumitrescu. Dovada ca…

- Așteptarea a luat sfarșit! Mara Banica a nascut astazi dimineața o fetița perfect sanatoasa. Proaspata mamica a facut primele declarații de pe patul de spital. Și ea și micuța sunt bine. In aceasta dimineața, cu puțin timp dup ora 7, jurnalista a adus pe lume cel de-al doilea copil. Mara Banica, in…

- Sheila, soția lui Syda, a nascut astazi o fetița perfect sanatoasa. Proaspatul tatic a postat primele imagini cu bebelușul. Bucuria este mare in familia lor. Așteptarea a luat sfarșit! Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Basescu, a devenit tata pentru a treia oara, relateaza Spynews.ro . Soția lui…

- Intre timp, ancheta privind tragedia provocata de polițist continua, pentru ca acesta inca nu a fost pus sub acuzare. Nici expertiza tehnica a autospecialei nu a fost efectuata, pana vineri la pranz, pentru ca, potrivit Realitatea Plus, procurorii nu și-ar fi dat acordul.Aceeași sursa indica faptul…

- Ionuț Belei de la Chefi la cuțite se mandrește cu noua lui cucerire. Dupa cateva dezamagiri pe care le-a trait in amor, se pare ca acesta și-a gasit marea iubire, avand in vedere ultima fotografie pe care a postat-o pe pagina sa personala de socializare. Iata cum arata iubita lui!