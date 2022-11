Adevărata față a democrației americane

Ceea ce este considerat a fi o disfuncție politică a SUA poate fi normalitatea și adevărata față a democrației de tip american. New York Times a publicat recent un articol intitulat „The World’s Democracies Ask: Why Can’t America Fix Itself?” Se susține că „multe dintre democrațiile care odată priveau Statele Unite… [citeste mai departe]