- Antrenorul roș-albaștrilor a dedicat victoria FCSB și caliicarea in grupelel Conference League familiei sale, incepand cu parinții, in mod special tatalui, cel care a trecut in neființa in urma cu mai mult timp.

- The Motans nu a avut o copilarie ușoara, deoarece tatal lui s-a stins din viața cand el era la o varsta frageda, aceea de 7 ani. Ei bine, artistul a fost profund afectat de moartea tatalui și acum a povestit totul despre incidentul trist din viața lui.

- Cristi Manea a implinit 25 de ani. Fotbalistul este implinit din toate punctele de vedere pana la aceasta varsta. Are doua fiice superbe, o iubita frumoasa și o cariera in fotbal. Cu aceasta ocazie speciala, iubita lui, Irina Deaconescu, a postat pe rețelele de socializare un video, dar și un mesaj…

- Irina Deaconescu și-a speriat fanii de-a binelea cu ultimele postari pe care le-a facut pe contul ei personal de Instagram, acolo unde are o comunitate impresionanta de urmaritori. Vloggerița le-a povestit fanilor tot ce i s-a intamplat, chiar cand se pregatea sa mearga la un eveniment, in Cluj.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Irina Deaconescu a dezvaluit din ce motiv nu a mers Cristi Manea in vacanța alaturi de ea și fetițe. Influencerița a plecat la mare impreuna cu micuțele, dar și cu mama ei, Camelia. Ce a marturisit blondina.

- Irina Deaconescu are doar 24 de ani, dar este deja mama a doua fetițe, iar sarcinile și nașterile prin cezariana au lasat-o cu probleme. Iubita lui Cristi Manea a dezvaluit ca va incepe anumite proceduri pentru a se reface fizic, dupa o perioada in care corpul ei a fost solicitat la maximum.

- Invitata in podcastul lui Radu Țibulca de pe Youtube, Cristina Ich a fost intrebata cum a ajuns cunoscuta in Romania. Iubita lui Alex Pițurca a explicat totul și a și dezvaluit cine a ajutat-o la inceput. Matei Dima, cunoscut drept „BRomania”, a colaborat cu Cristina Ich la cateva filmulețe amuzante…

- Irina Deaconu, frumoasa iubita a lu Cristi Manea, a anunțat pe Instagram ca un forbalist din tabara clujenilor pleaca.”Rebeca și Valentin Costache se muta din Cluj și va spun sincer ca mi-au rupt puțin inima”, a scris Irina Deaconescu, pe Instagram.Valentin Costache se va transfera la Rapid. Marți,…