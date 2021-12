Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doar cateva luni pana cand Elly Șonea de la MPFM iși va putea strange in brațe bebelușul. Fosta concurenta e foarte fericita și ori de cate ori are ocazia le arata fanilor imagini emoționante cu burtica de gravida.

- Rosie Huntington-Whiteley, logodnica celebrului actor Jason Statham, a anunțat in luna august ca este insarcinata, urmand sa devina mama pentru a doua oara. Frumoasa blonida a postat in urma cu puțin timp mai multe fotografii cu burtica de gravida.

- Nicole Cherry este viitoarea mamica a showbiz-ului romanesc care acum surprinde pe toata lumea, caci, cu puțin timp inainte de a naște, artista s-a pozat pe internet doar in sutien, cu burtica de graviduța la inaintare. La vederea unei asemenea ipostaze, fanii au fost in delir.

- Catalina Grama, alias Jojo, a primit multe intrebari dupa ce a postat o imagine in care apare insarcinata! Jojo este una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe din Romania. Și pe plan personal ii merge bine. De șapte ani are o relație cu Paul Ipate, alaturi de care are... The post Jojo, cu burtica…

- Jojo este o mamica mandra a doi copii, iar de curand actrița și-a cam pus fanii pe jar. Astfel, vedeta a postat in mediul online o fotografie care i-a lasat masca pe internauți, respectiv o imagine cu burtica de gravida. Așadar, urmaritorii Catalinei, pe numele sau real, au vrut sa afle daca cumva actrița…

- Andreea Ibacka este pe ultima suta de metri cu a doua sarcina. Actrița in varsta de 36 de ani este foarte activa chiar și in ultimele zile inainte sa nasca. Intreaga familie și-a petrecut ziua de duminica in parc, iar cea care a atras atenția in mod deosebit a fost Andreea. Saptamana aceasta, Andreea…

- Surpriza de proporții pentru telespectatori! Ioana Filimon a aparut cu burtica de gravida la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Concurenta nu este insarcinata, insa a vrut sa-i impresioneze pe cei trei jurați cu povestea sa.Ioana Filimon a lasat pe toata lumea cu gura cascata atunci cand a defilat la „Bravo,…