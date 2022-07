Stiri pe aceeasi tema

- Irina Deaconescu are doar 24 de ani, dar este deja mama a doua fetițe, iar sarcinile și nașterile prin cezariana au lasat-o cu probleme. Iubita lui Cristi Manea a dezvaluit ca va incepe anumite proceduri pentru a se reface fizic, dupa o perioada in care corpul ei a fost solicitat la maximum.

- Relația dintre Oana Roman și Marius Elisei nu este una tocmai roz, iar vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va merge in vacanța, insa partenerul ei de viața nu este decis daca sa ii fie alaturi. Oana Roman susține ca lucrurile dintre ea și partenerul ei nu merg in direcția in care…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Lili Sandu a dezvaluit din ce motiv nu s-a casatorit cu iubitul ei pana acum. Cu atat mai mult, vedeta a marturisit cat de mult i s-a schimbat viața de cand a devenit mama. Ce a spus Silviu Tolu despre nunta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nicoleta Nuca a oferit detalii despre nunta. Ce planuri are pentru cel mai mare eveniment din viața ei, dar și din ce motiv nu iși dorește sa se casatoreasca in Romania. Ce a marturisit indragita vedeta.

- Simona Nae a ascuns faptul ca este insarcinata, iar acum, dupa șase luni de la naștere, artista a dezvaluit totul. In excluxivitate pentru Antena Stars, solista a marturisit de ce nu a vrut sa afișeze faptul ca a devenit mamica.

- Originea jocurilor de noroc poate fi urmarita pana in secolul al XIV-lea in Japonia, iar primul cazinou a inceput sa funcționeze in Veneția, Italia, circa 1638. Cu toate acestea, cazinourile online au aparut abia in 1994, primul software funcțional de jocuri de noroc fiind Microgaming. Progresele tehnologice…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tudor de la Fly Project a marturisit ca vrea sa se ingrașe, dupa ce a slabit. Cate kilograme vrea sa puna in plus, dar și de ce. Iata ce a dezvaluit vedeta!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Marica a marturisit din ce motiv nu s-a casatorit pana acum. Chiar daca a avut mai multe cereri in acest sens, raspunsul vedetei a fost unul negativ de fiecare data. Ce a dezvaluit șatena.