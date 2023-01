Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții de la Mireasa au inceput sa se cunoasca mai bine, iar Andreea a fost invitata in casa baieților. Intalnirea a starnit destul de multe reacții, mai ales dupa ce Andrei a spus ca și-ar fi dorit sa o cunoasca mai bine, in contextul in care a spus ca este atras de Irina.

- Yana, fosta concurenta a sezonului 5 Mireasa, a pus publicul masculin pe jar cu o fotografie incendiara la scurt timp de la desparțirea de Andrei. Hai sa vezi in ce ipostaza s-a pozat tanara.

- Marea Finala a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10, a adus-o caștigatoare pe Florica Baboi. Concurenta a avut o reacție memorabila atunci cand a aflat ca ea este cea care a obținut premiul de 30.000 euro, astfel ca nu a putut sa iți mai controleze emoțiile. Mai mult, Florica a marturisit ca și-a implinit…

- In emisia live de Mireasa de pe 1 decembrie 2022 fanii emisiunii au putut vedea o apropiere neașteptata intre George și Adina. Baiatul a surprins-o pe fata cu un buchet de 100 de trandafiri, iar apoi au mers la targul de Carciun.

- Alex și Raluca au trait o experiența de vis la Viena. Alex a cerut-o in casatorie pe Raluca in apropierea Palatului Hofburg. De ziua Antenei, pe 29 noiembrie 2022, in ediția speciala a show-ului Mireasa, fanii emisiunii au putut vedea cererea in casatorie și raspunsul mult așteptat al tinerei.

- Adina a fost surprinsa de scrisoarea pe care a primit-o de la verișoara ei. Invitata la Mireasa: Capriciile Iubirii, tanara a vorbit despre ce a simțit cand a citit-o. „Nu ma așteptam sa primesc dupa atata timp. Și de ce sa primesc o scrisoare in care spune ca ma iubește cineva?”, a spus concurenta.

- In cea mai recenta apariție televizata a sa, din cadrul show-ului „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a atras atenția cu ținuta speciala, formata dintr-o rochie alba și lunga pana in pamant, care i-a dus pe urmaritorii sai cu gandul la..nunta. Ce comentarii a primit prezentatoarea TV. dezvaluit ca iși doresc…

- Simona Gherghe le-a dat o veste minunata celor 6 cupluri din casa Mireasa. Roxana și Paul, Miruna și Cosmin, Gabriela și Valentin, Alex și Raluca, Inga și Andrei, Deni și Viorel vor avea parte de un eveniment care nu s-a mai intamplat in istoria show-ului matrimonial.