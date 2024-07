Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum redacția noastra a mai scris, fostul milionar Irinel Columbeanu este in culmea fericirii, avand in vedere ca fiica sa, Irina Columbeanu a venit in Romania, iar cei doi au petrecut ceva timp impreuna. Aflata pe taram romanesc, fanii au aflat recent cum s-a distrat Irina Columbeanu in Romania,…

- De cateva zile, Irina Columbeanu, se afla in Romania unde petrece timpul cu tatal ei, Irinel Columbeanu. Tanara se afla acum la Iași, unde profita din plin de vacanta. In data de 14 iunie, Irina și Irinel Columbeanu s-au revazut pentru prima oara dupa șase ani. Și Ramona Gabor a ajuns in Romania, fiind…

- Irina Columbeanu se bucura din ce in ce mai mult de vizita in Romania! A venit din America cu o lista lunga de persoane pe care iși dorește sa le revada, astfel ca nu a pierdut mult timp și a trecut direct la acțiuni! Iata cum iși petrece timpul liber fiica lui Irinel Columbeanu, alaturi de rude și…

- Pe 14 iunie 2024, in Romania a aterizat Irina Columbeanu, care a venit sa stea in vacanța in țara noastra aproximativ o saptamana. Mai fericit ca niciodata, Irinel Columbeanu și-a așteptat fiica la aeroport, cu un mare buchet de flori in brațe, dupa care Irina și fostul afacerist au plecat sa se relaxeze…

- Avem imagini rare cu familia lui Florin Piersic Jr.! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Iata cum iși petrec timpul liber soția și copilul regizorului de film, dar și ce fotografii avem cu cei doi!

- Aceasta descoperire a fost dezvaluita de catre unul dintre vizitatori, care a subliniat faptul ca, pe langa priveliștea superba și experiența in general placuta, prezența viperelor a reprezentat o surpriza neașteptata. „Priveliștea superba, cinci stele. Urcat cu mașina, cinci stele. Cetatea inchisa,…

- Cand nu sunt pe platourile de filmare, tot de afaceri se ocupa! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui Codin Maticiuc și lui Anghel Damian și i-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Iata cum iși petrec timpul „liber” cei doi actori!