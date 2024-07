Stiri pe aceeasi tema

- Irina Columbeanu e virala pe TikTok de cand a ajuns in Romania. Tanara a venit special din America sa iși vada tatal, pe Irinel Columbeanu, dar a avut timp sa posteze pe rețelele de socializare și toate activitațile pe care le-a avut. La jumatatea lunii iunie, Irina Columbeanu a ajuns in Romania, dupa…

- Irina Columbeanu și Ramona Gabor și-au luat ramas bun dupa mai multe zile petrecute in Romania. Nepoata și matușa abia și-au dat drumul din brațe la momentul desparțirii. Pe 14 iunie, Irina Columbeanu a revenit in Romania dupa șase ani petrecuți in America. Adolescenta a venit in țara special pentru…

- Irina Columbeanu nu vrea sa faca facultatea in Statele Unite ale Americii, acolo unde e stabilita de șase ani de zile. Tanara in varsta de 16 ani planuiește sa vina intr-o țara din Europa, sa studieze medicina. In anul 2018, Irina Columbeanu a parasit Romania. S-a mutat in America, acolo unde era stabilita…

- Irina Columbeanu s-a intors zilele trecute in Romania, dupa ce nu și-a mai vazut tatal de 6 ani. Intr-un interviu emoționant pentru WOWbiz.ro, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a facut dezvaluiri despre viața ei in America.In urma cu 6 ani, Irina Columbeanu a decis sa se mute in Statele…

- Ramona Gabor, care locuiește de ani buni in Dubai, s-a intors in Romania. La aeroport a fost așteptata de Irina și Irinel Columbeanu, iar nepoata i-a sarit in brațe cand a vazut-o.Marți seara, Ramona Gabor a aterizat in Romania, intampinata cu nerabdare și emoție de nepoata sa, Irina Columbeanu. Intalnirea…

- Irinel Columbeanu locuiește de mai mult timp la azil și nu vrea sa plece de aici, deși fiica lui, Irina, l-ar putea ingriji in America. Mai mult, fostul afacerist nu vrea nici sa locuiasca la un alt azi din Romania, chiar daca al plati lunar o suma mai mica.Irinel Columbeanu s-a obișnuit repede cu viața…

- Alexandra Blaga și Anca Nicoleta Pintican, doua bune prietene, au lasat orașul pentru a imbrațișa și trai zilnic viața autentica la sat. Alaturi de fiul Ancai, Marcus, locuiesc pe un deal numit Langa, in Mureșenii Bargaului, unde au amenajat, cu mainile lor, un loc special pentru turiști și nu numai…