Stiri pe aceeasi tema

- La Bucuresti au fost raportate alte 69 de cazuri noi de coronavirus, la 10 iulie 2020. Capitala este urmata de judetele Arges, cu 56 de cazuri noi de COVID-19, si Brasov, cu 53. Peste 30 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate si in Dambovita (+35), Prahova (+31), Galati (+31). Trei…

- Intitulat "Viata sociala dupa coronavirus" si menit sa aduca putina culoare in viata noastra post-pandemica, concursul de pictura organizat de Yunus Emre Enstitusu Bucuresti in colaborare cu Ambasada Turciei din Bucuresti. Marti, 30 iunie a avut loc jurizarea acestui concurs la sediul Ambasadei Turciei,…

- Nava Daimond Princess este singurul loc unde Covid19 a fost testat in mediu controlat. Nava a fost ținuta o luna in larg in incercarea de a stopa contaminarile. ( sau pentru teste?!?) Rezultate: 3711 pasageri, majoritar oameni in varsta, oameni care au stat impreuna, au mancat, dansat, facut baie, socializat…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor de poșta și curierat din România a fost de circa 5,2 miliarde de lei în 2019, pentru ca, în anul curent, ritmul de creștere sa se dubleze cel puțin, iar cifra de afaceri a companiilor care ofera servicii de poșta și curierat sa atinga pragul de…

- Membrii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) au continuat proiectele initiate in aceasta perioada pentru a sustine lupta contra noului coronavirus, actiunile fiind menite sa vina in sprijinul autoritatilor, cadrelor medicale din prima linie, al producatorilor romani si altor categorii…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, atrage atenția asupra faptului ca Romania nu a atins inca varful pandemiei de coronavirus și face apel ca oamenii sa pastreze in continuare distanța.

- Intr-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu susține ca Guvernul Orban acopera gaurile din bugetul public din amenzile pe care le acorda cetațenilor care nu respecta restricțiile impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit postarii sale, organele de menținere a ordinii publice au acordat 290.000…

- Romania va folosi tratamentul cu plasma pentru tratarea cazurilor grave de infectare cu noul coronavirus. Medicii vor recolta plasma din sangele pacientilor vindecati, iar aceasta va fi transferata bolnavilor aflati in stare critica pentru a-i ajuta sa lupte cu virusul.