- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (32 ani, 38 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In optimi, romanca a fost invinsa, in doua seturi, scor 4-6,…

- Jucatoarele de tenis Irina Begu si Sorana Cirstea au fost invinse, marti seara, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio/SUA), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Begu (31 ani, 34 WTA), finalista anul trecut la Cleveland si a cincea favorita la editia actuala, a fost…

- Sorana Cirstea, locul 40 WTA, s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului de la Cleveland, trecand in primul tur de mexicana Marcela Zacarias, numarul 206 mondial. Romanca s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3. In runda urmatoare a turneului de categorie WTA 250, Cirstea o va intalni pe poloneza…

- Irina Begu s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Cleveland, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a dispus de americanca Peyton Stearns, cu 6-4, 6-3. Begu a avut nevoie de o ora si 24 de minute pentru a trece de Stearns (20 ani, 356 WTA), beneficiara…

- Irina Begu, locul 34 WTA, s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland. Begu a trecut in primul tur de americanca Peyton Stearns, numarul 356 mondial, scor 6-4, 6-3. In runda urmatoare, Begu o va intalni pe castigatoarea meciului dintre Sofia Kenin…

- Simona Halep (locul 18 WTA) va juca, marti, in primul tur la Wimbledon cu jucatoarea din Cehia Karolina Muchova (81 WTA). Meciul este al treilea de pe terenul 1, dupa o partida la simplu masculin si o confruntare la feminin. Pe terenul 2, in al doilea meci, Gabriela Ruse, locul 54 mondial, va evolua…

- Jucatoarele de tenis Sorana Cirstea si Irina Begu vor evolua, luni, in primul tur la Wimbledon, al treilea grand slam al anului.

- Echipa formata din Raluca Olaru si Nadiia Kicenok a ratat calificarea in turul al doilea al turneului de la Roalnd Garros, conform news.ro.