- Irina Begu și Mihaela Buzarnescu s-au calificat azi in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon. Perechea tricolora, favorita 15, a reușit azi sa le scoata din turneu pe Andreja Klepac și Maria Martinez Jose Sanchez, cotate cu șansa a patra la caștigarea trofeului, cu 7-6(5), 6-3. Irina Begu…

- Pentru prezenta in finala, cele doua vor fi recompensate cu 26.000 de dolari si 305 de puncte in clasamentul WTA. "N-am fost intr-o forma buna azi, sunt chiar socata de felul in care am putut sa joc. Ii multumesc Irinei ca a jucat alaturi de mine saptamana aceasta", a spus Mihaela Buzarnescu.…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu va juca finala de dublu a turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 852.564 dolari, dupa ce au invins, vineri, in ...

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Irina-Camelia Begu si chinezoaica Qiang Wang a fost invinsa de cuplul Andreja Klepac (Slovenia)/Maria Jose Martinez Sanchez (Spania), cu 6-3, 7-5, sambata, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de…

