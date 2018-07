Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Andreea Mitu, beneficiarele unui wild card, s-au calificat luni in sferturile probei de dublu a turneului BRD Bucharest Open 2018, dotat cu premii de 250.000 dolari, dupa ce au invins perechea Jani Reka-Luca (Ungaria)/Chantal Skamlova (Slovacia) cu 6-2, 6-4,…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Andreea Mitu, beneficiarele unui wild card, s-au calificat luni in sferturile probei de dublu a turneului BRD Bucharest Open 2018, dotat cu premii de 250.000 dolari, dupa ce au invins perechea Jani Reka-Luca (Ungaria)/Chantal Skamlova (Slovacia) cu 6-2, 6-4,…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu a castigat, alaturi de Chantal Skamlova (Slovacia), titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Budapesta, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, vineri, dupa ce au dispus in finala de cuplul americano-mexican Kaitlyn Christian/Giuliana Olmos, cu…

- "Tricolorele" au debutat cu dreptul la Mondialul din Ungaria, 32-30 in fața niponelor, deși au fost conduse și cu 5 goluri diferența. Naționala de tineret a Romaniei a invins luni Japonia, la Mondialul feminin de tineret care are loc la Debrecen (Ungaria). Jucatoarele pregatite de Gheorghe Tadici și…

- Tenismenele Sorana Cirstea si Alexandra Dulgheru s au calsificat in turul secund al turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Sorana Cirstea a trecut in primul meci de Magdalena Rybarikova in doua seturi, scor 7 5, 6 3, iar Alexandra Dulgheru a invins o in trei seturi pe Krystina Pliskova,…

- Garbine Muguruza, favorita 3 de la Roland Garros, s-a calificat azi in turul III dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața franțuzoaicei Fiona Ferro (257 WTA), scor 6-4, 6-3. Iberica a dominat ambele seturi și nu a avut aproape deloc emoții in fața reprezentantei gazdelor, aflata la prima prezența…

- Irina Begu (40 WTA) a invins-o la mare lupta pe Anna Schmiedlova (Slovacia, 77 WTA), scor 6-4, 5-7, 9-7, calificandu-se in turul secund la Roland Garros. Pentru Irina urmeaza un duel cu Shuai Zhang (China), locul 28 mondial. Irina Begu (40 WTA) a invins-o la mare lupta pe Anna Schmiedlova…

- Fiul lui Pompiliu Stoica, Ianis, a marcat de doua ori in victoria Nationalei Romaniei, Under 16, in turneul de dezvoltare din Georgia, obtinuta impotriva Kazahstanului! Tricolorii U16 au invins cu 3-1, ieri, selecționata similara a Kazahstanului, in ultima partida din cadrul Turneului de Dezvoltare…