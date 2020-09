Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep vor fi adversare in runda a doua a turneului de la Roland Garros, dupa ce Begu a invins-o, duminica, pe elvetianca Jil Teichmann cu 6-4, 4-6, 6-3. Begu (30 ani, 72 WTA) a trecut de Teichmann (23 ani, 54 WTA) dupa doua ore si 30 de minute. In primul…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 2 mondial, s-a calificat in turul doi al turneului Roland Garros, chiar de ziua ei. In runda inaugurala, romanca a trecut de spaniola Sara Sorribes Tormo, 23 de ani, locul 70 WTA, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat 1 ora și 22 de minute.Partida s-a disputat pe arena „Philippe…

- Simona Halep a reușit sa se impuna in fața Sarei Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0, in turul 1 de la Roland Garros. Simona Halep o va intalni in turul 2 pe caștigatoarea dintre Irina Begu (30 de ani, 73 WTA) și Jil Teichmann (23 de ani, 54 WTA). ...

