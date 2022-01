Perechea Irina Begu/Nina Stojanovici (Romania/Serbia), cap de serie numarul 3, a ratat calificarea in finala turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 2. Begu si Stojanovici au fost invinse in meciul disputat sambata, cu scorul de 6-7 (7), 6-1, 10-5, de cuplul Bernarda Pera/Katerina Siniakova (SUA/Cehia), cap de serie numarul 2. Calificarea in semifinale este recompensata cu un premiu total de 3.800 de dolari si cu cate 110 puncte WTA. La simplu, Irina Begu a fost eliminata in sferturi. Aceasta a fost invinsa, vineri, cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2, de americanca Amanda Anisimova, locul…