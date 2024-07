Stiri pe aceeasi tema

- Karolina Muchova a spulberat-o pe Irina Begu cu 6-1, 6-1, sambata seara, in semifinalele turneului WTA 250 de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale in valoare de 232.244 de euro. Campioana in urma cu doi ani in orașul sicilian, romanca trebuie sa se mulțumeasca doar cu calificarea in careul de…

- Irina Begu (33 de ani, 142 WTA) s-a calificat in semifinale la Palermo, dupa 6-3, 6-4 in sferturi cu Ann Li (24 de ani, 127 WTA). Irina Begu e pe val la turneul de la Palermo și a ajuns in penultimul act, u de o va aștepta o adversara dificila. Romanca o infrunta pe Karolina Muchova (27 de ani, 35 WTA),…

- Irina Begu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA 250 de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale in valoare de 232.244 de euro, dupa ce a trecut de americanca Ann Li cu 6-3, 6-4. Irina Begu (33 ani, 142 WTA), campioana din 2022, a obtinut victoria dupa o ora si 45 de minute. Romanca…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Palermo (Italia), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, dupa ce a surclasat-o pe spaniola Marina Bassols Ribera cu 6-0, 6-0. Begu (33 ani, 142 WTA) a obtinut victoria in doar 58 de minute. Romanca…

- Irina Begu s-a calificat spectaculos in turul 3 la Roland Garros, dupa ce s-a impus in doua seturi in fața Lindei Noskova. Romanca a obținut o victorie mai rapida, poate, decat se aștepta și va evolua in runda urmatoare impotriva Varvarei Gracheva sau a Bernardei Pera. Romanca a inceput extrem de bine…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat, luni, in runda a doua a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in doua seturi identice, scor 6-2, 6-2, pe Julia Rivera. Aflata la a treisprezecea participare pe zgura pariziana, Irina Begu, in prezent pe locul 127 WTA, a invins-o…

- Irina Begu (33 de ani, 127 WTA) s-a calificat in turul doi la Roland Garros, dupa o victorie convingatoare impotriva argentiniencei Julia Riera (21 de ani, 116 WTA), scor 6-2, 6-2. A fost un meci dominat copios de sportiva noastra, care nu i-a acordat nicio șansa adversarei in niciun moment din meci.…

- Irina Begu s-a calificat vineri in turul al treilea la Roma, dupa ce Oceane Dodin s-a retras la scorul de 5-2 in primul set in favoarea romancei. Dodin a patruns pe tabloul principal din postura de lucky loser. Sportiva noastra trebuia inițial sa joace cu Elena Rybakina, insa aceasta din urma, campioana…