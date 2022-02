Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de grecoaica Maria Sakkari, principala favorita, cu 6-4, 6-7 (4), 6-4, sambata, in semifinalele turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 768.680 de dolari. Sakkari (26 ani), numarul 7 mondial, s-a impus la capatul…

- Irina Begu (31 de ani, 56 WTA) o va intalni pe Maria Sakkari (26 de ani, 7 WTA), in semifinalele turneului de la Sankt Petersburg. Partida va incepe la ora 13:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2. Irina Begu – Maria Sakkari, liveTEXT de la 13:00 Calificata in semifinale dupa victoria…

- Jucatoarea elena de tenis Maria Sakkari, principala favorita, o va infrunta pe romanca Irina Begu in semifinalele turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 768.680 de dolari, dupa ce a dispus, vineri, in sferturi, de belgianca Elise Mertens, cu 7-6 (7), 6-2. Sakkari…

- Irina Begu a reușit vineri sa se califice în semifinalele de la Sankt Petersburg, competiție din categoria WTA 500. Sportiva noastra a aflat numele adversarei cu care se va lupta pentru accederea în marea finala. Astfel, Irina o va întâlni pe Maria Sakkari, principala…

- Sorana Cirstea, locul 31 WTA, a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sankt Petersburg, anunța news.ro. Ea a fost invinsa, miercuri, in turul al doilea, cu scorul de 6-4, 7-5, de Anett Kontaveit din Estonia, locul 9 WTA si cap de serie numarul 3,…

- Irina Begu (56 WTA) s-a calificat marți seara in optimile de finala ale turneului de tenis de categorie WTA500 de la Sankt Petersburg, invingand categoric pe jucatoarea chineza Shuai Zhang (67 WTA), in primul tur, anunța Mediafax. Irina Begu s-a impus categoric, in doua seturi, cu 6-3, 6-1,…

- Elena Gabriela-Ruse (locul 82 WTA), venita din calificari, a fost eliminata, miercuri, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sydney. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa, cu scorul de 6-3, 6-1, de Anett Kontaveit din Estonia (locul 7 WTA si cap de serie numarul 4). Meciul…

- Jaqueline Cristian, locul 71 WTA, a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1, conform news.ro Ea a fost invinsa, marti, cu scorul de 6-7 (2), 7-6 (7), 6-2, de estona Kaia Kanepi, locul 73 WTA, dupa un meci de doua ore si minute.Cristian…