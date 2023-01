Irina Begu s-a calificat in semifinalele turneului Adelaide International 1 ( WTA 500 ), dotat cu premii totale de 826.837 de dolari americani, dupa ce a trecut de rusoaica Veronika Kudermetova cu 7-5, 6-4.Begu (32 ani, 34 WTA) a obtinut victoria dupa mai bine de doua ore (2 h 09 min) in fata adversarei sale (25 ani, 9 WTA).Kudermetova a inceput mai bine si a condus cu 3-0 in primul set, dar Begu a revenit si a egalat, 4-4, reusind sa se impuna cu 7-5.Actul secund a fost echilibrat, dar un al doilea break realizat de Irina la 4-4 a facut in cele din urma diferenta, romanca incheind cu un as.Kudermetova…