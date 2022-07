Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, 31 ani, 43 WTA,a fost invinsa, vineri, 1 iulie, de letona Jelena Ostapenko, 3-6, 6-1, 6-1in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, informeaza Agerpres . Begu, care si-a egalat cel mai bun rezultat al sau la Wimbledon, realizat in 2015 si 2021,…

- Simona Halep – Magdalena Frech, in turul 3 la Wimbledon 2022. Fostul lider mondial va juca, pe 2 iulie, in turul 3 al turneului de Grand Slam.Simona a revenit in locul unde caștiga in 2019. Romanca a depașit-o in primul tur pe Karolina Muchova, cu scorul de 6-3, 6-2. In turul al doilea a trecut […]…

- Simona Halep - Magdalena Frech va fi duelul zilei de sambata pentru romani in turul 3 de la Wimbledon 2022. Organizatorii vor anunța azi ora de start. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Dupa un meci complicat cu Flipkens, Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) este favorita clara…

- Chiar daca nu a stralucit și nu a jucat cel mai bun meci al ei, Simona Halep și-a demonstrat valoarea inca o data și a obținut o noua victorie frumoasa la Wimbledon. Sportiva noastra a trecut in doua seturi de Kristen Flipkens, scor 7-5, 6-4, dupa ce a revenit in fiecare set. Cu acest succes, Simona…

- Irina Begu (31 de ani, 43 WTA) s-a calificat in turul 3 la Wimbledon 2022, dupa o victorie in minimum de seturi contra italiencei Elisabetta Cocciaretto (21 de ani, 119 WTA), scor 6-4, 6-4. A fost o victorie frumoasa a romancei, meritata pe deplin, mai ales ca nivelul de joc a fost unul destul de ridicat.…

- Simona Halep s-a declarat extrem de bucuroasa ca a revenit cu victorie la Wimbledon. Romanca a spus ca acum ii place sa munceasca din nou, datorita antrenorului Patrick Mouratoglou. „Ma bucur ca m-am intors, am amintiri superbe din 2019 si e mereu o placere sa vin aici si sa joc. Am avut multe accidentari,…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat 64 de minute. In turul doi, fostul lider WTA va evolua cu Flipkens (ocupanta locului 190 in ierarhia mondiala), care a trecut…