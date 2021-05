Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu, locul 75 WTA, a fost eliminata, sâmbata, în primul tur al calificarilor de la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma.Begu a fost învinsa de germana Andrea Petkovic, numarul 109 mondial, scor 6-4, 5-7, 6-3.În calificari la Roma joaca si Patricia Tig,…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a acces, marti, in turul doi al calificarilor la turneul de la Madrid, in timp ce Jaqueline Cristian a fost eliminata, potrivit news.ro. Bogdan, locul 102 mondial, a eliminat-o pe sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 67 mondial, scor 7-6 (7), 7-5. Citește…

- Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul la turneul de la Istanbul, competiție unde a obținut marți calificarea în optimi. Sportiva noastra a avut nevoie de doua ore pentru a trece de Kateryna Kozlova (130 WTA).A fost 6-4, 7-6(6) pentru Cîrstea, iar jucatoarea noastra a facut pasul…

- Jaqueline Cristian a ratat accesul pe tabloul principal al turneului WTA de la Istanbul, jucatoarea noastra fiind învinsa, duminica, de Cristina Bucșa (sportiva nascuta la Chișinau, dar care reprezinta Spania).

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (28 ani, 99 WTA) a fost eliminata prematur din turneul WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 de dolari, dupa ce a fost invinsa, in trei seturi, scor 6-2, 2-6, 1-6, de belarusa Aleksandra Sasnovici…

- Monica Niculescu (147 WTA) a fost învinsa de Katerina Siniakova (Cehia, 68 WTA), sâmbata, în primul tur al calificarilor la Qatar Open (Doha).Siniakova s-a impus cu 6-2, 4-6, 6-0, dupa o ora și 52 de minute de joc. Aceasta a fost prima confruntare dintre cele doua jucatoare.Mai…

- Romanii au auzit de Simona Halep prima oara acum 13 ani, cand a caștigat Turneul de Grand Slam de la Roland Garros la junioare. A fost finala romaneasca, intre Simona Halep (favorita 9) și Ana Bogdan (favorit

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului Australian Open, fiind invinsa in trei seturi, 1-6, 6-3, 6-2, de Karolina Muchova din Cehia, ocupanta locului 27 in ierarhia WTA, miercuri, la Melbourne.