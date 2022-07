Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu, 31 ani, 43 WTA,a fost invinsa, vineri, 1 iulie, de letona Jelena Ostapenko, 3-6, 6-1, 6-1in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, informeaza Agerpres . Begu, care si-a egalat cel mai bun rezultat al sau la Wimbledon, realizat in 2015 si 2021,…

- Simona Halep – Magdalena Frech, in turul 3 la Wimbledon 2022. Fostul lider mondial va juca, pe 2 iulie, in turul 3 al turneului de Grand Slam.Simona a revenit in locul unde caștiga in 2019. Romanca a depașit-o in primul tur pe Karolina Muchova, cu scorul de 6-3, 6-2. In turul al doilea a trecut […]…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) i-a adus un omagiu adversarei sale Kirsten Flipkens, care s-a retras dupa meciul de la Wimbledon. Romanca a declarat ca este o bucurie ca a putut juca impotriva belgiencei. ”Nu e vorba despre meciul meu acum, ci doar despre ea. Ma bucur ca am putut juca impotriva ei.…

- Chiar daca nu a stralucit și nu a jucat cel mai bun meci al ei, Simona Halep și-a demonstrat valoarea inca o data și a obținut o noua victorie frumoasa la Wimbledon. Sportiva noastra a trecut in doua seturi de Kristen Flipkens, scor 7-5, 6-4, dupa ce a revenit in fiecare set. Cu acest succes, Simona…

- Irina Begu (31 de ani, 43 WTA) s-a calificat in turul 3 la Wimbledon 2022, dupa o victorie in minimum de seturi contra italiencei Elisabetta Cocciaretto (21 de ani, 119 WTA), scor 6-4, 6-4. A fost o victorie frumoasa a romancei, meritata pe deplin, mai ales ca nivelul de joc a fost unul destul de ridicat.…

- Simona Halep s-a declarat extrem de bucuroasa ca a revenit cu victorie la Wimbledon. Romanca a spus ca acum ii place sa munceasca din nou, datorita antrenorului Patrick Mouratoglou. „Ma bucur ca m-am intors, am amintiri superbe din 2019 si e mereu o placere sa vin aici si sa joc. Am avut multe accidentari,…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat 64 de minute. In turul doi, fostul lider WTA va evolua cu Flipkens (ocupanta locului 190 in ierarhia mondiala), care a trecut…