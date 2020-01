*Auckland si Shenzhen sunt turneele de inceput de an la care participa jucatoarele din Romania. In calificarile turneului din China, castigat in doua randuri de Simona Halep, s-a obtinut prima victorie romaneasca a anului, prin Irina Begu (102 WTA). Irina a invins-o in primul tur de calificari pe elvetianca Stefanie Voegele (119 WTA), scor 7-5, 3-6, 6-1, dupa o partida care a durat doua ore si 11 minute. Mai mult, Irina Begu a trecut si de tu (...)