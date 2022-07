Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (locul 45 WTA) a caștigat duminica seara turneul WTA 250 de la Palermo dupa un meci mult mai ușor decat cel de care a avut parte in semifinale. Irina Begu, 31 de ani, a invins-o pe tanara Lucia Bronzetti (78 WTA), 23 de ani, reprezentanta a gazdelor, in doua seturi terminate la egalitate,…

- Irina-Camelia Begu (31 de ani, locul 45 WTA si cap de serie 6) s-a calificat in finala turneului de la Palermo. Jucatoarea romana de tenis a trecut, sambata noapte, in semifinale, in trei ore si 12 minute, scor 3-6, 6-3, 6-4, de spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 41 WTA). Bucureșteanca va evolua in…

- Simona Halep și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Wimbledon 2022. In penultimul act al celui de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, jucatoarea romana de tenis o va intalni pe Elena Ribakina (locul 23 WTA si cap de serie 17). Jucatoarea din Kazahstan a trecut in sferturi de sportiva…

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 110 WTA) a incheiat socotelile in proba de simplu de la turneul WTA 125 desfașurat pe iarba de la Gaiba (Italia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari. Sportiva noastra a fost invinsa de frantuzoaica Harmony Tan Harmony Tan (24 ani, 120 WTA) cu 6-2,…