- Irina Bara este incredibila la Roland Garros. Romanca, care este in premiera pe un tablou principal la un turneu de Mare Slam, a reușit o victorie fantastica in primul tur al turneului parizian. Bara a invins-o fara drept de apel pe croata Donna Vekic (30 WTA), cu scorul de 6-3, 6-4 și astfel s-a calificat…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20 cu scorul de 0-6, 3-6. Cirstea a gresit destul de mult in acest…

- Monica Niculescu (32 de ani, 141 WTA) și Irina Bara (25 de ani, 142 WTA) s-au calificat pe tabloul principal la Roland Garros. Gabriela Ruse (22 de ani, 179 WTA) a fost invinsa in ultima runda de calificari. Victoriile celor doua romance fac ca țara noastra sa aiba 7 reprezentante pe tabloul principal…

- Jucatoarele romane Monica Niculescu si Irina Bara au reusit, vineri, sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros, in urma victoriilor din ultimul tur al calificarilor. Monica Niculescu (32 ani, 141 WTA), cap de serie numarul 14, a dispus in meciul…

- Irina Bara a reusit, in aceasta dupa masa, sa se califice pe tabloul principal de la Roland Garros. Romanca a obtinut o victorie frumoasa, in doua seturi, cu olandeza Hogenkamp, scor 6-2, 7-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 34 de minute. Irina a inceput perfect primul set si s-a distantat…

- Monica Niculescu, locul 141 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, joi, cu scorul de 6-0, 6-7 (1), 6-3, pe bulgaroaica Elita Kostova, locul 212 WTA, in turul al doilea al calificarilor pe tabloul principal al French Open, potrivit news.ro.Niculescu s-a impus dupa un meci de doua ore si 38 de…