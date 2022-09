Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Gabriela Lee au obtinut victorii, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Parma, dotat cu premii totale de 203.024 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 126 WTA) a suferit un esec usturator si surprinzator in primul tur al calificarilor pentru tabloul principal de simplu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Romanca a fost invinsa, in doua seturi, scor 1-6, 1-6, de Kayla Day (SUA; 22 ani,…

- Alexandra Cadantu-Ignatik (locul 158 WTA) a acces, marti, in turul doi al calificarilor la turneul de Grand Slam US Open. Romanca a invins-o in primul tur al calificarilor pe americanca Alycia Parks (locul 148 WTA), scor 0-6, 6-3, 6-1. In faza urmatoare, Alexandra Cadantu-Ignatik o va intalni pe japoneza…

- Jucatoarele de tenis din Romania si-au aflat adversarele din primul tur al calificarilor la US Open. Ana Bogdan si Alexandra Cadantu-Ignatik isi incep parcursul chiar marti. Ana Bogdan (locul 64 WTA si favorita principal) o va intalni de la ora 18.00 pe nemțoaica Anna-Lena Friedsam (locul 208 WTA),…

- Patru jucatoare romane de tenis, Ana Bogdan, Irina Bara, Alexandra Cadantu-Ignatik si Gabriela Lee, vor lua startul in calificarile pentru tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la New York.

- Simona Halep a urcat noua locuri fata de saptamana trecuta, ajungand pana pe pozitia a sasea a clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni. Jucatoarea romana de tenis revine astfel in top 10 mondial, din care iesise in urma cu un an, pe 9 august 2021. Poloneza Iga…

- Irina Bara s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Versmold (Germania), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a dispus, marti, de germanca Julia Middendorf, cu 6-2, 2-6, 7-5. Bara (27 ani, 122 WTA), a treia favorita a turneului, a obtinut victoria dupa doua ore si…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Irina Bara s au calificat in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa victorii obtinute marti in doua seturi.Halep 30 ani, 18 WTA , care este la prima sa participare la All England Club dupa titlul cucerit in 2019, a dispus de Karolina Muchova…