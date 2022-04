Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Irina Bara/Ekaterine Gorgodze (Romania/Georgia), cap de serie numarul 2, s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu de la Marbella Open, turneu de categorie 250 WTA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Perechea formata din Irina Bara și Ekaterine Gorgodze (România/Georgia) a fost eliminata, luni, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie "WTA 500" de la Sankt Petersburg.Bara si Gorgodze au fost învinse de cuplul rus Anastasia Potapova/Vera Zvonareva,…

- Perechea Sorana Cirstea/Raluca Olaru s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu feminin din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Sankt Petersburg, relateaza News.ro. Olaru si Cirstea au trecut in primul tur de favoritele 2, Liudmila Kichenok/Jelena Ostapenko (Ucraina/Letonia),…

- Perechea Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic (Romania/Germania) s-a calificat in optimile probei feminine de dublu de la Australian Open, anunța news.ro. Cristian si Petkovici au trecut in turul doi de echipa slovena Kaja Juvan/Tamara Zidansek, scor 6-4, 6-0, in 64 de minute de joc.In…

- Perechea Irina Bara/Ekaterine Gorgodze (Romania/Georgia) a fost eliminata, miercuri, in turul I al probei de dublu a Australian Open, informeaza News.ro. Bara si Gorgodze au fost invinse, cu scorul de 6-3, 6-4, de echipa ceha Marie Bouzkova/Lucie Hradecka, cap de serie numarul 10.Perechile…

- Ziua Culturii Naționale este marcata de Teatrul „George Ciprian” cu un dublu eveniment GRATUIT: recital de muzica și poezie și spectacole ONLINE. „Din dorința de a fi impreuna, Teatrul „George Ciprian” a organizat un dublu eveniment pentru a sarbatori Ziua Culturii Naționale. Sambata, 15 ianuarie,…