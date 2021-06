Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Bol (Croatia), dotat cu premii totale de 92.742 de euro, dupa ce a trecut de croata Tena Lukas cu 6-3, 6-0, potrivit agerpres.ro. Bara (26 ani, 122 WTA) a obtinut o victorie…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Maria Bara si Alexandra Cadantu s-au calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Bol (Croatia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 92.742 de euro. Irina Bara (26 ani, 122 WTA) a invins-o in runda inaugurala pe Katarzyna…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o, vineri, la Paris, pe poloneza Magdalena Frech, cu 7-5, 6-2, in ultimul tur al calificarilor, conform agerpres. Bara (26…

- Simona Halep (Romania, 3 WTA) a reactionat dupa calificarea in optimile turneului de la Madrid! Romanca a avut emotii doar in setul secund cu Zheng, asa cum s-a intamplat si in meciul din primul tur. Halep credea ca va trece fara emoții de Zheng in momentul in care conducea cu set și 3-0, dar chinezoaica…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, dupa ce a invins-o, vineri seara, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (locul 34 WTA), cu 6-1, 6-4.

- Italy increased its lead over Romania to 2-0 in the Billie Jean King Cup World Group playoff, after Mihaela Buzarnescu lost dramatically to Martina Trevisan, 6-2, 2-6, 7-6 (5) on Friday at the Multi-purpose Hall in Cluj-Napoca. Earlier in the day, Elisabetta Cocciaretto had defeated Irina…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in semifinalele turneului de tenis Miami Open, competitie de categoria WTA 1.000 dotata cu premii totale de 3.260.190 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, pe spaniola Sara Sorribes Tormo, intr-o partida disputata…