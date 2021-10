Irina Bara, out de la WTA Kremlin Cup, turneu de tenis disputat la Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (26 ani, 128 WTA) a ratat, marti, calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Moscova (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 de dolari. In runda inaugurala, romanca a fost invinsa, scor 0-6, 5-7, de…

- Sportiva Irina Bara, locul 128 mondial, care a fost invinsa in turul doi al calificarilor, dar care a ajuns pe tabloul principal dupa retragerea germanei Angelique Kerber, a fost eliminata, marti, in turul doi la Kremlin Cup, conform news.ro Bara a fost invinsa primul tur cu sportiva ceha…

- Inceputul acestei saptamani o gaseste pe sportiva din Constanta pe locul 19 WTA, in cadere cu doua locuri fata de ultima ierarhie.Simona Halep 30 de ani, locul 19 in clasamentul mondial si rusoaica Anastasia Potapova 20 de ani, 68 WTA se intalnesc marti, 19 octombrie, in 16 imile de finala ale turneului…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 19 WTA, 30 de ani) va evolua impotriva sportivei Anastasia Potapova (20 de ani, 68 WTA), in ptimul tur al turneului WTA 500 de la Moscova, WTA Kremlin Cup. Meciul dintre cele doua va avea loc marți, pe arena centrala, dupa confruntarea dintre Ekaterina…

- Irina Bara, locul 114 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 500 Kremlin Cup de la Moscova.Ea a fost invinsa, duminica, in turul al doilea al calificarilor, cu scorul de 6-0, 6-1, de chinezoaica Qinwen Zheng, locul 158 WTA, dupa un meci…

- Simona Halep va participa saptamana viitoare la turneul de la Moscova, competiție ce face parte din categoria WTA 500. Sportiva noastra a aflat numele adversarei din primul tur, dar si ce adversare poate intalni pe parcurs. In meciul de debut, Simona se va duela cu Anastasia Potapova (77 WTA). Cele…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 14 WTA si cap de serie 12) o va intalni pe Jessica Pegula (27 ani, 30 WTA) in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 2.114.989 de dolari. In runda inaugurala, americanca a trecut, marti, de Camila Giorgi (Italia)…

- Jucatoarea romana de tenis Elizabeta Samara a fost invinsa fara drept de apel de thailandeza Suthasini Sawettabut cu 4-1 (11-7, 11-6, 4-11, 11-8, 11-2), luni, in turul al treilea al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.