- Jaqueline Cristian (21 de ani, 174 WTA) joaca maine, dupa ora 16:00, in optimile de finala de la Lyon. Adversara ii va fi americanca Sofia Kenin (21 de ani, 5 WTA), caștigatoarea Australian Open. Jaqueline Cristian poate obține cea mai buna performanța de cariera, accederea in turul 3 la un turneu…

- Garbine Muguruza, finalista din acest an a turneului Australian Open, si belgianca Elise Mertens, campioana en titre, s-a calificat in runda a doua a turneului de tenis WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 2.939.695 dolari. Muguruza (16 WTA) a avut nevoie de aproape trei ore…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) debuteaza miercuri la turneului de la Dubai și o infrunta in turul II pe tunisianca Ons Jabeur (25 de ani, 45 WTA). Organizatorii turneului de la Dubai au anunțat programul de miercuri, iar meciul Simona Halep - Ons Jabeur nu va incepe mai devreme de ora 17:00, ora Romaniei.…

- Marketa Vondrousova, locul 17 WTA și a cincea favorita a turneului de la Sankt Petersburg, a fost eliminata, marți, in primul tur, de Ajla Tomljanovic, jucatoare clasata pe poziția a 57-a. In turul secund s-au calificat nume precum Donna Vekic (cap de serie nr. 7), Svetlana Kuznetsova (nascuta chiar…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, va juca in turul II la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, in compania sportivei britanice Harriet Dart, 23 de ani, 173 WTA.Partida dintre Simona Halep și Harreit Dart a fost programata joi, de la ora 10.00 (in direct la Eurosport), meciul fiind primul…

- Jucatoarea Ana Bogdan, locul 96 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-4, pe australianca Ivana Popovic, locul 458 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul I al calificarilor turneului Australian Open, primul grand slam al anului, potrivit news.ro.Bogdan…

- Monica Niculescu, locul 128 WTA si cap de serie numarul 20, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (7), 6-2, pe Anhelina Kalinina din Ucraina, locul 157 WTA, calificandu-se in turul al doilea al Australian Open, primul grand slam al anului.

- Sportiva australiana Ashleigh Barty, numarul 1 mondial, a fost invinsa, scor 6-4, 7-6[4], de americanca Jennifer Brady, in primul sau meci disputat in 2020, in turul doi la turneul de la Brisbane, potrivit news.ro.Dupa ce a trecut de Maria Sarapova in turul anterior, Jennifer Brady, locul…