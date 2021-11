Irigațiile, un subiect interzis chiar și pentru marii fermieri Romania are o infrastructura de irigații care se intinde pe aproape un milion de hectare, de circa trei ori mai puțin fața de perioada de dinainte de 1989. Paradoxal, dincolo de faptul ca sunt zone importante agricole unde nu exista o astfel de infrastructura, sunt și cazuri in care fermierii sunt nevoiți sa renunțe la irigații din cu totul alte motive, care ii “incurca” de-a dreptul. Este și cazul lui Nicolae Sitaru, un fermier din județul Ialomița, care administreaza circa 3.000 ha de teren agricol, și care acum nu beneficiaza de sistemul de irigații, deși pe vremuri in zona cu totul altfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

