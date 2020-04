Iridex vrea să dezinfecteze drumurile din comunele din Dolj Operatorul de salubritate din Dolj, Iridex, si-a aratat disponibilitatea de-a ajuta primariile din Dolj la efectuarea dezinfectarii cailor de acces din localitatile rurale. In acest sens, la acest moment este in derulare procedura de stabilire si aprobare a substantelor care urmeaza sa fie folosite. „Avand in vedere situatia de urgenta, in contextul pandemiei COVID-19 si pentru ca este primordial sa actionam impreuna, cu tot ce este necesar, Iridex Group Salubrizare a comunicat catre ADI ECODOLJ disponibilitatea de a lua masuri de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Masuri privind dezinfectarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

