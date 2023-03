Iridex: Craiovenii vor putea folosi containerele îngropate de la 1 mai Craiovenii mai au de așteptat puțin pana sa arunce gunoiul la platformele cu containere ingropate. De cațiva ani acestea au aparut in peisajul urbei, dar nu pot fi inca folosite. Reprezentanții operatorului de salubritate care a preluat aceste platforme promit ca acestea vor fi date in funcțiune la 1 mai 2023. Cu alte cuvinte, dupa lungi așteptari craiovenii vor beneficia de aceste platforme, fix intr-o luna și jumatate. In acest moment, Iridex-ul și Adi EcoDolj fac inventarierea acestor platforme, dupa ce ele au fost predate de catre constructor beneficiarului (Consiliul Județean Dolj). “Echipele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

