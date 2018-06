Dragostea nu ține cont de varsta, iar de acest lucru pare ca s-a convins și miliardarul de la Izvorani. Irinel Columbeanu (61 de ani) și Oana Cojocaru (21 de ani) o poveste frumoasa de dragoste. (Console si accesorii gaming) Celebrul om de afaceri ii face tinerei sale iubite toate poftele. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, […] The post Iri iși duce iubita cu Bentley-ul la școala! appeared first on Cancan.ro .