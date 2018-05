Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor sunt in relații bune și se sfatuiesc in tot ceea ce ține de educația fiicei lor, Irinuca. Fetița de 11 ani și-a petrecut sarbatorile de iarna, anul trecut, la mama ei, in Statele Unite ale Americii. Irinuca are o relație speciala și cu Anthony, fiul lui Mr. Pink, pe…

- „Iubirea nu ține cont de varsta”. Așa considera Irinel Columbeanu cand s-a casatorit in 2006 cu Monica Gabor, pe cand aceasta avea 18 ani. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Și… se pare ca și in prezent, afaceristul de la Izvorani traiește dupa același principiu.…

- Relația dintre Brigitte și veșnicul tanar Ilie Nastase a fost mai mereu cu nabadai. Iar inevitabilul avea sa se produca in februarie, anul acesta. Brigitte a intentat divorțul de fostul mare tenismen. De aceasta data, fara nicio șansa de impacare! Chiar ea a declarat, la puțin timp dupa ce depusese…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezenta AICI imaginile care dovedeau inceputul unei relații intre Maria Simion și Dacian Varga. Cei doi s-au distrat intr-un club din Capitala, alaturi de prieteni comuni. La o luna distanța, fotbalistul – donjuan și frumoasa vedeta și-au asumat relația! Cel…

- Fiscul a dat-o in judecata pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu și cere dizolvarea firmei SC Monica Columbeanu Media SRL, unde actuala iubita a lui Mr. Pink deține 99 % din acțiuni, iar milionarul de la Izvorani restul de 1 %. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate…

- Cum le da Monica Gabor peste nas carcotașilor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a implinit recent 30 de ani, insa arata ca și cum ar avea 20. Tenul perfect și machiajul discret, i-au facut pe unii sa se indoiasca de naturalețea ei, așa ca, vedeta a postat o imagine pe contul de socializare. In imaginile…

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in timpul sarbatorilor de iarna, dupa ce Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink. Și este o mama model pentru Anthony. De exemplu, ieri, vedeta a participat…