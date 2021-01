Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța rutiera este o preocupare pentru romani, in condițiile in care 49% dintre șoferi apreciaza ca riscul de a fi implicați intr-un accident auto este mare și foarte mare, cu 6% mai mult fața de 2019. In cazul tinerilor de pana in 35 de ani, acest procent urca la 51%, arata o cercetare sociologica…

- Ponderea persoanelor care retrag numerar de la bancomat s-a redus cu 30 de puncte procentuale fata de acum cinci ani, iar doi din trei romani (67%) utilizeaza produse si servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite si efectueaza plati, potrivit unui studiu realizat…

- Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse și servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite și efectueaza plați, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor realizat in luna decembrie 2020. Studiul a fost realizat in luna decembrie…

- Studiu: Doi din trei romani folosesc produse și sevicii bancare. Ponderea celor care retrag numerar de la bancomat s-a redus cu 30 de puncte procentuale fata de acum cinci ani Ponderea persoanelor care retrag numerar de la bancomat s-a redus cu 30 de puncte procentuale fata de acum cinci ani, iar doi…

- Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse si servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite si efectueaza plati, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie…

- ”Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse si servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite si efectueaza plati”, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie…

- Doi din trei romani (67%) utilizeaza produse și servicii bancare de orice fel, precum conturi curente, carduri, credite, depozite și efectueaza plați, potrivit Studiului Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie…

- „Stare de pesimism” printre romani la inceput de an Foto: Wikipedia.org Românii au început noul an cu o stare de pesimism în legatura cu situația generala din țara, arata un sondaj realizat de Institutul Român de Evaluare și Strategie (IRES). Potrivit datelor,…