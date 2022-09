Ireal cât a ajuns să coste 1 kilogram de zahăr la Profi. E dublu față de luna august! Prețurile la alimentele consumate zilnic de romani sunt in plina ascensiune. Uleiul, faina, zaharul – toate s-au scumpit. Unele tarife s-au dublat chiar fața de acum o luna. De exemplu, un kilogram de zahar costa acum 5,99 lei, prețul fiind de doua ori mai mare fața de luna august. „Prețul la zahar s-a dublat fața de luna august, in magazinele din rețeaua Profi 1 kilogram de zahar se vinde cu 6 lei!”, scrie Asociația pentru Protecția Consumatorilor din Romania. Scumpiri in linie, in ultimele șase luni. Ceapa, uleiul, untul si laptele costa mai mult cu 15-23% acum fața de luna martie Scumpiri in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

