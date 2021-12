Ireal: A fost descoperită planeta unde un an durează aproximativ opt ore (VIDEO) O planeta din afara sistemului nostru solar, cu masa cat jumatate din cea a Terrei si unde un an dureaza mai putin de opt ore, a fost descoperita de cercetatori, potrivit unui studiu. Corpul ceresc, denumit GJ 367 b, este o planeta stancoasa cu masa mica, cu o raza de 72% din cea a Terrei si cu o masa de 55% din cea a Pamantului. Cercetatorii spun ca aceasta este ‘‘una dintre cele mai usoare printre cele aproape 5.000 de exoplanete descoperite pana in prezent”. Descoperirea a fost realizata de o echipa internationala de cercetatori, sub conducerea Centrului Aerospatial German (DLR) Institutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care s-a luptat cu HIV timp de ani de zile, a scapat acum de virus, in ciuda faptului ca nu a luat niciun medicament, au dezvaluit medicii. Tanara din Argentina, in varsta de 30 de ani, din Argentina, este denumita „pacienta Esperanza” și a fost diagnosticata cu HIV in 2013. Este a doua persoana…

- O echipa specialiști de la Northwestern University a dezvoltat un tratament care previne paralizia, consecința a traumatismelor, testat cu succes pe cobai. Este un nou tip de medicament care ajuta la regenerarea celulara și prevenirea paraliziei, testat pe șoareci cu coloana vertebrala secționata. Dupa…

- Stresul termic extrem va pune in pericol viața a aproximativ un miliard de oameni, din mai multe zone de pe Terra, daca temperatura globala va crește cu 2 grade celsius, spun cercetatorii prezenți zilele acestea la summit-ul COP 26, potrivit The Guardian. Asta inseamna ca vor fi afectați de 15 ori mai…

- Aproape 150.000 de oameni, adulți și copii, confirmați cu coronavirus sunt in izolare la domiciliu, potrivit datelor oficiale, iar o parte dintre ei indura, pe langa simptomele COVID, și frigul din case in aceasta perioada in care in multe orașe caldura nu ajunge in calorifere ori vine cu țaraita. Doi…

- Planeta Venus nu a putut niciodata sa aiba oceane, potrivit unui studiu realizat de mai multi oameni de stiinta. Aceștia au utilizat un model climatologic sofisticat si au ajuns la concluzii mai mult decat interesante. Respectiv, aceste concluzii submineaza si mai mult ipoteza conform careia planeta…

- Virusul numit Yezo, descoperit de cercetatorii niponi, poate fi transmis prin mușcaturile de capușe. Acesta provoaca o boala caracterizata prin febra mare, disfuncții la nivelul ficatului și reducerea nivelului trombocitelor și leucocitelor. Referindu-se la acest virus, Keita Matsuno, virusolog la…

- In urmatoarele zile, temperaturile vor fi din ce in ce mai reci pe teritoriul Romaniei. Meteorologii anunța ca in anumite regiuni ale țarii la ninge. In zonele montane sunt așteptate deja ninsori, iar temperaturile vor fi mai scazute fața de normalul perioadei. Cerul va fi predominant noros in cursul…

- Copiii din intreaga lume vor traversa perioade mult mai dificile decat bunicii lor, in ceea ce privește schimbarile climatice, informeaza Thomson Reuters Foundation. Copiii vor suferi, in medie, de sapte ori mai multe valuri de caldura si de aproape trei ori mai multe secete, inundatii si pierderi de…