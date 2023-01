IRCC a depășit 5 %. Rate-record pentru românii cu credite la bănci Indicatorul a depașit pragul de 5%, iar ratele vor crește cu cateva sute de lei. De exemplu, pentru un credit de 250 de mii de lei, luat pe 30 de ani, platim acum cu 300 de lei mai mult. Aproape jumatate de milion de romani sunt afectați de aceasta majorare. „Va informam ca din februarie rata creditului ipotecar la care sunteți titular este de 1.358 de lei”. Este mesajul pe care l-au primit cei peste 500 de mii de romani care au credite calculate in funcție de IRCC. Indicatorul a ajuns la 5,71%, iar acest lucru aduce o noua explozie a ratelor, inclusiv in cazul celor care au trecut de la ROBOR… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

