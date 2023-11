Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a aprobat miercuri dimineata un acord ce prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas in schimbul eliberarii unor prizonieri palestinieni si a unui armistitiu in Fasia Gaza, potrivit unui comunicat oficial, transmite AFP. „Guvernul a aprobat orientarile generale ale primei…

- Negocieri sunt in curs pentru eliberarea a peste 10 dintre ostaticii Hamas din Fasia Gaza in paralel cu un armistitiu de doua-trei zile, a declarat pentru dpa joi o sursa apropiata de aceste convorbiri. Negocierile sunt mediate de Qatar si in consultare cu SUA, a precizat sursa citata. Discutiile se…

- Parlamentul European a condamnat atacurile teroriste josnice comise de Hamas impotriva Israelului si si-a exprimat, in acelasi timp, profunda ingrijorare cu privire la situatia umanitara din Fasia Gaza. Asistenta umanitara pentru Gaza trebuie intensificata, asigurandu-se, totodata, ca fondurile UE nu…

- Liderii europeni se reunesc de urgenta, prin videoconferinta, pentru a incerca sa transmita un mesaj unitar cu privire la razboiul dintre Israel si Hamas. Presedintele american Joe Biden se va deplasa miercuri in Israel pentru o vizita de solidaritate. Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune…

- Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune preventiva” impotriva Israelului „in urmatoarele ore”, in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza. Teheranul a avertizat in mod repetat ca o invazie la sol a Fasiei Gaza ar genera un raspuns pe alte fronturi,…

- Gruparea palestiniana Hamas a lansat un atac surpriza din Gaza in Israel, in una dintre cele mai grave escaladari ale conflictului israeliano-palestinian din ultimii ani. Hamas este o miscare militanta islamista si unul dintre cele doua partide politice majore din teritoriile palestiniene. Aceasta guverneaza…