- Iranul va reduce pretul petrolului destinat clientilor sai asiatici, in contextul restabilirii sanctiunilor americane, a anuntat luni agentia oficiala de presa Irna, citata de AFP. O sursa din cadrul Ministerului iranian al Petrolului a refuzat sa ofere detalii despre cat de mult va fi redus…

- Prețul petrolului a crescut vineri, insa conflictul dintre Statele Unite și China, preocuparile legate de supraproducție, dar și temerile privind un razboi monetar, indica o scadere saptamanala, relateaza Reuters preluata de mediafax. Cotația țițeiului Brent a ajuns vineri la 72,95 de dolari/baril,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului sa accelereze publicarea HG privind restituirea supraaccizei, in conditiile in care cresterea barilului de petrol pune presiune pe transportatorii rutieri, se arata intr-un comunicat al UNTRR, remis miercuri AGERPRES.…

- Pretul carburantilor a crescut substantial în ultima perioada, în toate tarile lumii. Potrivit unei analize publicata de Deutsche Welle, în unele landuri din Germania, benzina si motorina s-au scumpit cu peste noua la suta. Astfel, noteaza sursa citata, care face trimitere…

- Actiunile, pretul petrolului si dolarul au fost in crestere luni, dupa ce Statele Unite ale Americii si China au anuntat ca incheiat un acord prin care cea din urma se angajeaza sa importe mai multe bunuri si servicii din SUA, relateaza Reuters.

- Morgan Stanley avertizeaza cu privire la pretul petrolului, sustinand ca cererea crescuta pentru diesel si pentru combustibil de avion va trimite pretul spre 90 de dolari per baril pana in 2020, potrivit CNBC. Banca de investitii a transmis initial ca petrolul se va mentine la un pret mediu…

- Prețul petrolului este in continua creștere de cand președintele Donald Trump a scos SUA din acordul nuclear cu Iranul. Un baril de țiței marca Brent a trecut de pragul psihologic de 80 de dolari pentru prima data din 2014.

- Pretul petrolului ar putea creste pana la 100 de dolari per baril pana in 2019, nivel care nu a mai fost atins din 2014, potrivit unui nou studiu realizat de Merrill Lynch, parte a Bank of America. In principiu, aceasta crestere ar veni de la principiul de baza al pietei de crestere a cererii…