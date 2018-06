Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va informa Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA) despre inceperea unui proces de crestere a capacitatii de imbogatire a uraniului, transmite agentia de presa iraniana ISNA, preluata de Reuters. Purtatorul de cuvant al Organizatiei pentru Energia Atomica din Iran,…

- Tero Varjoranta, inspectorul-sef al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) si-a dat demisia, a anuntat vineri institutia, fara sa ofere o explicatie, informeaza site-ul postului CBC.

- SUA nu isi vor stopa finantarea inspectiilor efectuate in Iran de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in pofida retragerii tarii din acordul nuclear incheiat in iulie 2015 intre marile puteri si Teheran, a indicat joi un oficial american, citat de dpa. SUA sunt un contributor financiar…

- Iranul continua sa-si puna in aplicare angajamentele nucleare din cadrul acordului incheiat cu marile puteri, a afirmat miercuri directorul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Yukiya Amano, in raspuns la decizia anuntata in ajun de presedintele american, Donald Trump, de a retrage…

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters. "Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson s-a folosit de un articol de opinie publicat duminica in New York Times pentru a pune presiune asupra presedintelui american Donald Trump in legatura cu acordul nuclear cu Iranul, relateaza dpa. Boris Johnson se afla la Washington in aceasta…

- Presedintele iranian Hassan Rohani i-a trimis marti un nou avertisment omologului sau american Donald Trump in legatura cu ''consecintele grave'' pe care le-ar antrena o retragere a SUA din acordul nuclear semnat intre Teheran si marile puteri in 2015, relateaza Reuters. ''Le…