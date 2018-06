Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar putea relua imbogatirea de 20% a uraniului, daca semnatarii europeni ai acordului nuclear din 2015 nu reusesc sa-l mentina in viata dupa retragerea Washingtonului, a declarat sambata seful Organizatiei pentru Energie Atomica iraniene, citat de Reuters și Agerpres.

- Tero Varjoranta, inspectorul-sef al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) si-a dat demisia, a anuntat vineri institutia, fara sa ofere o explicatie, informeaza site-ul postului CBC.

- Iranul continua sa-si puna in aplicare angajamentele nucleare din cadrul acordului incheiat cu marile puteri, a afirmat miercuri directorul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Yukiya Amano, in raspuns la decizia anuntata in ajun de presedintele american, Donald Trump, de a retrage…

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters. "Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Ministerul chinez de Externe a anuntat, miercuri, ca Beijingul sustine mentinerea actualului acord nuclear cu Iranul semnat in 2015, din moment ce Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a precizat in repetate randuri ca Iranul respecta termenii acordului, relateaza agentia Reuters.